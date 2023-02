Ministero della Cultura, al via la gara per monitorare il patrimonio archeologico: c'è anche Paestum

È online la gara per realizzare un monitoraggio in grado di individuare i processi di deformazione del suolo e facilitare così la manutenzione del patrimonio artistico e monumentale nazionale. La gara, pubblicata da Invitalia per conto del Ministero della Cultura, è suddivisa in due lotti e vale complessivamente 971 mila euro. Coinvolge i più importanti parchi archeologici nazionali: parco archeologico del Colosseo - indicato dal Ministero come capofila - Ostia Antica (Roma), Ercolano (Napoli), Paestum (Salerno), Pompei (Napoli) e i Campi Flegrei (Napoli). La scadenza - informa una nota del ministero della Cultura - è fissata al 2 marzo 2023.

L'investimento

Nello specifico: il Lotto 1 riguarda il "Servizio di monitoraggio" (671.000 euro) articolato in due macro-attività: il "Monitoraggio analisi interferometrica differenziale (A-DInSAR)", che consente l'individuazione e la caratterizzazione dei processi deformativi subiti dal suolo e dalle strutture, fornendo un supporto alle analisi di classificazione e cambiamento in termini di erosione, scavi clandestini e naturali, identificazione di costruzioni abusive e valutazione delle variazioni della linea di costa; il "Monitoraggio Change Detection Satellitare", che consiste nell'utilizzo di immagini acquisite in tempi diversi da varie piattaforme (satellitari, aeree, terrestri) per identificare e classificare gli elementi (terreno, strutture, etc.) e analizzarne le variazioni qualitative e quantitative nel tempo; il Lotto 2 riguarda il "Servizio di noleggio piattaforma" (300 mila euro) per l'acquisizione di una piattaforma che consente di archiviare, gestire, analizzare e distribuire i dati provenienti dai sistemi di monitoraggio satellitare adattabile alle specifiche esigenze dei sistemi di monitoraggio in ogni parco archeologico partecipante al progetto.

La curiosità

E, proprio ieri, il ministro Gennaro Sangiuliano ha visitato il Parco Archeologico di Paestum. Ad accoglierlo, la direttrice Tiziana D'Angelo; ad accompagnarlo, invece, il viceministro degli esteri Edmondo Cirielli, il senatore Antonio Iannone e la deputata Imma Vietri.