Sant'Anna e San Gioacchino: fedeli in festa per l'Alzata del Panno a Canalone

Si è svolta ieri, nel tardo pomeriggio, l’Alzata del Panno di Sant’Anna. Il quartiere Canalone, via De Renzi e via Camillo Sorgente in festa per la funzione religiosa che segna l’inizio delle celebrazioni in onore della Protettrice delle donne in dolce attesa e di San Gioacchino. Tra i presenti, l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Paola De Roberto: "Abbiamo bisogno di ritrovarci come comunità intorno ai nostri riti, alla nostra fede, alle nostre identità. Ripartiamo da qui, dai quartieri, dai gesti semplici che donano speranza in un momento di così grande incertezza", ha detto la De Roberto.

La processione

Il 26 luglio, dunque, sfilerà la processione, nel quartiere alto della città di Salerno. Prevista una folta partecipazione.