Salerno rende omaggio a Santa Lucia: le disposizioni per le Messe

Salerno organizza oggi, nonostante il Covid, le celebrazioni in onore di Santa Lucia. Presso la chiesa di via Roma saranno seguiti rigidi protocolli per garantire il rispetto di tutte le regole per contrastare la diffusione del virus.

Le disposizioni

All'ingresso in chiesa verrà misurata la temperatura: si potrà accedere con una temperatura inferiore ai 37°C e si procederà con l'igienizzazione delle mani con gli appositi dispenser. Dopo ogni celebrazione, i volontari eseguiranno una corretta sanificazione dell'aula liturgica. Per partecipare alle Sante Messe l'accesso in chiesa verrà consentito fino ad esaurimento posti. Si potrà partecipare alle celebrazioni anche dal sagrato presso il quale ci saranno, alla giusta distanza, diversi posti a sedere.

Gli orari

Le Sante Messe sono in programma alle ore 5.30, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 15.30, 17.30, 18.30.