Cava de' Tirreni in festa per la sua Patrona: dopo 2 anni di emergenza, tutti in piazza

Festa grande, a Cava de' Tirreni, dove è in corso la festa patronale, dopo due anni di stop per il Covid. Luna park in piazza San Francesco e stand nella città per regalare momenti di gioia alle famiglie cavesi, in onore di Santa Maria dell'Olmo. Domani, venerdì 9 settembre il programma prevede alle 19.30 il solenne pontificale presieduto da Monsignor Gennaro Acampa, vescovo emerito di Napoli, e alle 21.30 la veglia mariana animata dai frati francescani. Sabato 10 alle 19.30 solenne pontificale presieduto da Monsignor Pasquale Mocerino, rettore del Pontificio Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei.

Domenica 11 settembre tre appuntamenti: alle 11 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal rettore della Basilica animata dal coro della Basilica (al termine la benedizione delle donne incinte), alle 19.30 il solenne pontificale presieduto da Don Michele Petruzzelli, abate ordinario dell’abbazia benedettina della Ss. Trinità di Cava de’ Tirreni. Alle 21, infine, l’adorazione eucaristica animata dal gruppo di preghiera “I cercatori di Dio”.



La festa del Santissimo nome di Maria

Lunedì 12 settembre, la festa del Santissimo in nome di Maria. Alle 6 celebrazione eucaristica dell’aurora. Alle 17,45, in piazza Duomo, la calata del panno e la processione verso la Basilica a cura degli Archibugieri Senatore. Alle 19 solenne pontificale al Chiostro di San Filippo Neri presieduto da Monsignor Orazio Soricelli, arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni. Alle 22 solenne celebrazione eucaristica presieduta dal rettore della Basilica. Al termine, il quadro della Vergine dell’Olmo tornerà nel suo artistico trono. A chiudere, alle ore 23.30, lo spettacolo pirotecnico.

Foto di Antonio Capuano