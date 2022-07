Santa Marina: si inaugura il campo estivo, c'è anche il punto spiaggia per disabili

Sarà inaugurato domani (lunedì 4 luglio), alle 9.30 la terza edizione del campo estivo sulla spiaggia di Policastro Bussentino rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni residenti nel territorio comunale.

Le informazioni

I moduli per l’iscrizione sono reperibili sul sito del comune di Santa Marina www.comune.santamarina.sa.it/ e sulla pagina Facebook del comune, chi non lo ha ancora fatto potrà registrare il proprio figlio anche domani nel corso dell’inaugurazione del campo estivo. Accanto al campo estivo sarà effettuato un altro servizio essenziale, il punto spiaggia per disabili, dotato di sedia a rotelle che consente l’ingresso in acqua.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Giovanni Fortunato: “Due importanti servizi, due riconferme che nel corso degli anni hanno riscosso un grande consenso, sia il campo estivo che il punto spiaggia per disabili partiranno a luglio e si protrarranno per tutto il mese di agosto”.