Santa Marina: secondo appuntamento del progetto “BenessereinComune”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Città del benessere, sport, natura, ambiente, mare e cultura, il 15 luglio il secondo appuntamento del progetto, rivolto ai ragazzi dai 7 ai 14 anni, “BenessereinComune”. “Lunedì 15 luglio 2024, si terrà il secondo appuntamento del progetto “BenessereinComune” – spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- in questo giorno i ragazzi che parteciperanno potranno fare un’escursione in barca ed ammirare la nostra splendida costa, da Policastro Bussentino fino a Marina di Camerota, è previsto il pranzo per tutti i partecipanti e naturalmente un bagno rinfrescante. Anche questo secondo appuntamento si preannuncia come un’esperienza indimenticabile, per esplorare ed ammirare il territorio da una prospettiva diversa e godere della vista di paesaggi incontaminati, tra sport e divertimento”.

È possibile richiedere informazioni e prenotazioni presso la Casa Comunale a Santa Marina capoluogo, presso la Delegazione di Policastro Bussentino o contattare il centralino del comune al numero: 0974/989005