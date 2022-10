Pubblicata la raccolta "Si è fatto carne - canti per la santa messa di Natale" di Bortone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Uno splendido viaggio musicale nelle sfere del cielo natalizio che ispira chiunque desideri contemplare il Verbo incarnato, utile anche a varcare gli orizzonti della vita con la forza del bel canto liturgico.” Con queste parole il Prof. Don Antonio Toriello, docente di oboe al Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, termina la sua prefazione alla raccolta musicale “Si è fatto carne – canti per la Santa Messa di Natale” di Innocenzo Bortone. Il lavoro, durato oltre cinque e pubblicato al termine di una delicata attività di rifinitura musicale, ha portato alla composizione di una serie di canti per coro polifonico dedicati al dono-mistero del Natale, Il contenuto dell’opera è stato pensato per essere utilizzato, principalmente, durante la celebrazione liturgica. Tutti i componimenti “mostrano la naturale capacità della distribuzione delle parti e l’emotività che esse stesse trasmettono coinvolgendo, fin da subito, chiunque partecipi alla celebrazione” - sottolinea Don A. Toriello - la raccolta, quindi, appare essere un valido contributo cui le corali, nascenti o consolidate che siano, potranno attingere per ampliare il loro repertorio musicale. La raccolta contiene: Adeste Fideles Kirye eleison (02) Gloria in excelsis Deo Oggi è nato per noi il salvatore – Salmo 95 Messa della notte Tutta la terra ha veduto – Salmo 97 Messa del giorno Alleluia, vi annuncio la gioia – Canto al Vangelo |Messa della notte Alleluia, un giorno santo – Canto al Vangelo | Messa del giorno I cielo gioiscono Santo Agnello di Dio (01) Si è fatto carne Tu scendi dalle stelle Si è Fatto carne – Canti per la Santa Messa di Natale Autore: Innocenzo Bortone Edizione: Youcanprint ISBN: 9791221430806 Genere: musica liturgica n° pag.: 68 prezzo: € 12,00 SINOSSI DELL’OPERA. Si è fatto carne è una raccolta di composizioni musicali natalizie a tema religioso, è stata pensata per essere eseguite agevolmente sia da cori polifonici, sia da gruppi canori parrocchiali. La raccolta musicale permette di compiere, attraverso la forza del canto liturgico, un viaggio nelle sfere del cielo natalizio, un itinerario che ha inizio con il canto tipico della tradizione natalizia, "Adeste Fideles", e prosegue, attraverso partiture inedite che si adattano pienamente alla liturgia, ponendo l'accento sul dogma del dono-mistero del Natale. La conclusione di questo percorso, che coincide con la liturgia della Santa Messa di Natale, è affidata al canto "Tu scendi dalle stelle", sonorità classica del Natale arrangiata per coro a due voci. BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Innocenzo Bortone (Vallo della Lucania, 1978), coltiva la passione per la musica e il canto liturgico, è animatore corale della parrocchia in cui vive ed è autore di altre composizioni musicali per coro polifonico oltre a quelle proposte in questa raccolta. Svolge la professione di Architetto ed ha partecipato, come relatore e moderatore, a numerosi incontri pubblici di carattere storico-culturale. Architettura e musica possono apparire espressioni umane che poco o nulla hanno in comune, tuttavia, come affermato da Goethe, “l’architettura è musica congelata; la musica è architettura liquida” pertanto tra le due arti, tra musica e architettura, vi è un intimo collegamento in quanto entrambe si basano sui concetti di struttura, composizione, equilibrio, intensità (visiva per l'architettura, sonora per la musica), silenzio/suono (in musica), vuoto/pieno (in architettura), ritmo e spazio che diventa tangibile in architettura e intangibile nella musica. CONTATTI https://www.innocenzobortone.altervista.org https://www.facebook.com/innocenzobortone https://www.instagram.com/innocenzobortone