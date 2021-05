Santa Rita ai tempi del Covid, le celebrazioni e le modalità di benedizione delle rose

Quest'anno, per via dell'emergenza, non verranno distribuite rose, ma sarà possibile portarle da casa e quindi farle benedire

Si avvicina il giorno dedicato a Santa Rita, a cui si affidano i fedeli anche per i casi impossibili. In particolare, il 21 maggio alle 17.30 in Cattedrale, la memoria del transito di Santa Rita e quindi la messa.

Il programma

Il 22 maggio, giorno di festa, sempre in Cattedrale, celebrazioni alle ore 7, 8, 9.30, 10.45 e alle ore 12 la supplica. A seguire, la messa solenne alle 15.30 e alle ore 19 la veglia di Pentecoste con le Cresime e la celebrazione officiata dall'arcivescovo Andrea Bellandi. Quest'anno, per via dell'emergenza, non verranno distribuite rose, ma sarà possibile portarle da casa e quindi farle benedire.