"Da Fiato sul collo a Fridd ‘nguoll!: Paglionico attacca Santoro, la replica del candidato leghista

Da “Fiato sul collo” a Fridd ‘nguoll. Dante Santoro si na’ chiavc.

Senza affetto.

Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il comico salernitano Chicco Paglionico dei Villaperbene, corredando il suo post con diverse foto del candidato leghista con Salvini, ieri in visita a Salerno durante il suo tour elettorale. Centinaia, i like per le parole social di Paglionico ed altrettante le condivisioni.

La risposta del candidato leghista

Ovviamente, il fatto non è piaciuto a Dante Santoro che, sempre a mezzo social, in un video, ha replicato al post diventato virale: