Sapri conferisce la Cittadinanza Benemerita a Nicola Materazzi, padre della Ferrari F40

In tre anni, nel golfo di Policastro, sono state conferite all'ingegnere Nicola Materazzi, padre della Ferrari F40 e della Lancia Stratos, tre cittadinanze onorarie, per aver onorato in tutto il mondo i nostri territori! Ieri, nella splendida Villa Comunale di Sapri, il sindaco, Antonio Gentile, gli ha consegnato la Pergamena della Cittadinanza Benemerita. Ad onorare "The Best Engineer", come lo ha definito una prestigiosa rivista americana, alcune Ferrari, tra le quali la sua F40, che resta, ancor oggi, il gioiello della Casa automobilistica di Maranello.

Il personaggio

Il proprietario della F40, Roberto De Silvestri, collezionista di auto sportive, tra le quali figurano molte Ferrari, ha voluto che Materazzi autografasse la mitica Ferrari, che per tutta la giornata ha fatto mostra di sé, prima nella Villa Comunale e, poi, sul lungomare della Città della Spigolatrice! Visibilmente commosso, l'Ing. Nicola Materazzi, ha ringraziato tutti ed ha raccontato, durante la cerimonia e, dopo, nel ristorante, tanti episodi sulla F40, che ha progettato in 13 mesi, e sul "Drake" Enzo Ferrari! Per la cronaca, va aggiunto che le onorificenze sono state conferite anche dai Comuni di Torraca e Caselle in Pittari, luogo natìo di Materazzi, su proposta del suo amico giornalista e storico speaker radiofonico Saprese Tonino Luppino.