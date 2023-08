A Sapri la presentazione per la stampa del film “Tra Uomo e Mare”

L’attesa cresce per l’uscita nelle sale di “Tra Uomo e Mare”, la seconda opera cinematografica del regista saprese Fabio Re ambientata interamente nella città della Spigolatrice con attori presi dalla strada e la partecipazione straordinaria, come “co-protagonista”, di Costantino Comito, interprete già noto al grande pubblico. Una storia che ha come centro lo splendido mare della baia saprese ed arriva dritta al cuore. Una “prima” speciale di “Tra Uomo e Mare” verrà proiettata solo per la stampa lunedì 7 agosto 2023 alle h. 21 all’Hotel Del Sole al Plebiscito di Sapri, alla presenza delle autorità civili e militari del posto.

La storia

La pellicola vede al centro della trama Cesko un giovane youtuber il quale a pochi giorni della partenza del tour che consolida definitivamente la sua carriera, decide di fare un ultimo video-diretta per i suoi fan. Il video è girato proprio a Sapri il suo paese e parla delle vicende di un povero pescatore di nome Pippo, costretto a lavorare giorno e notte su una barchetta malridotta per mantenere la famiglia. Il povero pescatore in paese è benvoluto da tutti anche se deve convivere con il

dispiacere di non poter dare di più alla sua famiglia.