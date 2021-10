"Spigolatrice" di Sapri, l'americano Steve Russo: "Ha ammaliato anche il mio popolo"

Sul settimanale "New York Magazine" campeggia una fotografia della famosa statua della "Spigolatrice" dello scultore Cilentano Emanuele Stifano e un titolo interessante: "Leave this sexy Italian statue alone" ("Lasciate la statua sexy italiana in pace "). Quasi a stemperare le polemiche, tante, innescate nei giorni scorsi. Anche dai deputati Repetti, Boldrini e Cirinnà, che l'avevano definita "sessista", "con un piglio- ha replicato la nota giornalista e conduttrice televisiva Saprese Antonella Grippo - che è frutto di un parafemminismo isterico ed ipocrita!"

In America

"Negli Stati Uniti - osserva l'italo-americano di Brooklyn Steve Russo (i suoi antenati erano di Ruvo del Monte, che, in questi giorni, si trova a Sapri, dove ha una casa, ne ha parlato anche la CNN"." Nella lingua inglese - aggiunge Steve - con la parola sexy, si intende la sensualità della persona, come valore aggiunto. Per me questa statua di bronzo è bella"!