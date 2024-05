Dal reparto di Oncologia, Sara lancia il suo messaggio: "Sorridete sempre, mai arrendersi"

E' ricoverata presso il reparto di Oncologia del Ruggi, Sara Battipaglia, sui social nota come Sheila dogsitter che combatte con un male incurabile. Nonostante abbia perso l'udito ed il suo corpo sia devastato all'80%, Sara non si abbatte e continua a regalare sorrisi e gratitudine a chi si sta prendendo cura di lei. "Ci tengo a ringraziare i medici, gli infermieri e tutto il personale del reparto: non ci lasciano mai soli, ci tengono per mano e mostrano tanta umanità e professionalità tutti i giorni nei confronti di noi pazienti - racconta la nota animalista del territorio- A tutti i miei amici che vengono a farmi visita chiedo una preghiera e, se atei, un sorriso, perchè è ancora sottovalutato il potere di uno sguardo gentile e positivo".

Sara, originaria di Nocera Superiore, ha 43 anni ed un bimbo autistico che, tuttavia, nonostante la patologia, riesce a giocare e a studiare con i suoi coetanei grazie all'attenzione della famiglia: "Mi sono accorta dell'autismo di mio figlio quando aveva appena 2 anni: le terapie precoci hanno consentito di renderlo un bimbo praticamente come gli altri", ricorda Sara che, oltre del suo bambino, si è sempre preoccupata e fatta carico di migliaia animali in difficoltà. Innumerevoli gli amici di zampa raccolti per strada, con la sua Smart, e accuditi presso la sua abitazione: "Una volta soccorsi un Pastore Maremmano - racconta sorridendo - In tanti mi hanno chiesto come fossi riuscita a farlo entrare nella mia auto tanto piccola. Non lo so neanche io, ma la voglia di salvarlo mi diede la forza di farlo". Ha trovato la sistemazione sperata per tutti i 40 cani in sua custodia, Sara che, non appena appreso del brutto male, si è impegnata per garantire un dignitoso futuro agli amici di zampa presi a cuore fino a quel momento da lei.

Una affollata chat di amici e simpatizzanti è bastata per mettere a posto ogni cosa ed affrontare la malattia con animo più sereno. "Lasciatemi morire in pace", diceva Sara agli innumerevoli animalisti i quali, ogni giorno, le fanno visita in ospedale. Grazie a Gianna Senatore, Tiziana Panico, e a tutti gli altri volontari, i suoi cagnolini sono stati accolti nelle famiglie più idonee. Proprio i suoi compagni di viaggio le hanno dedicato un video che ripercorre le storie a lieto fine del suo prezioso percorso animalista.

Anche oggi, dal letto di ospedale, Sara non smette di condividere e pubblicare attraverso i social appelli di adozioni e richieste di aiuto per gli animali in difficoltà. Un esempio di vita, il suo, assolutamente virtuoso. "Non permettete alla sofferenza o alle difficoltà di rendervi cattivi o egoisti: non smettete di sperare e di sorridere perchè ne vale, in ogni caso, la pena": queste le parole di Sara che, in maniera profonda, suscita forza e coraggio in chiunque la incontri.