Social Tennis Club Cava, Sara Milanese vince l'open femminile

È la 19enne Sara Milanese la vincitrice del Torneo di Tennis Open singolare femminile che si è svolto nei giorni scorsi al Social Tennis Club di Cava de’ Tirreni. Sara Milanese (tesserata con il TC San Giorgio del Sannio, classifica 2.2 con il risultato di 6/3 3/0 Rit.) ha battuto la 24enne Chiara Catini, classifica 2.2 e tesserata con il TC Lumezzane. Si svolgerà, invece, tra sabato e domenica prossimi la semifinale e la finale del Torneo di Tennis Open singolare maschile, che ha contato 74 partecipanti, di cui 30 di seconda categoria.

Il torneo

“La competizione tennistica è stata molto apprezzata dal pubblico che ha premiato l’organizzazione del Social Tennis Club, il quale vuole aprire le porte ai cittadini per avvicinarli allo sport, ma non solo - ha affermato Luca Ricciardelli, presidente del Tennis Club di Cava – Con la chiusura dell’Open nazionale maschile ci avviamo verso una nuova fase, che avrà inizio, il 18 settembre con la scuola tennis e con una serie di lezioni gratuite per i principianti di qualsiasi età. Ringrazio le aziende cavesi promotrici del torneo, che hanno mostrato di aver ben compreso l’importanza che il Social Tennis ha per Cava”. I due tornei – che si avvalgono del patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni – sono arbitrati da Aniello Santonicola e Bartolomeo Ricciardi (giudici arbitro) e da Marco Pisapia e Brenno Opipari (giudici arbitri affiliati). Il direttore di entrambi i tornei è Alfonso Baldi. Sponsor della manifestazione, le aziende cavesi “La Tramontina” e “Damarila”.