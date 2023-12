X Factor, la vincitrice dell'edizione 2023 Sarafine incontra i fans a Salerno

Appuntamento imperdibile sabato 16 dicembre dalle 17 nel negozio Sky di Salerno in Corso Vittorio Emanuele 221: Sarafine, la vincitrice di X Factor 2023, sarà protagonista di uno speciale meet & greet aperto al pubblico in cui incontrerà i suoi fan e parlerà della sua esperienza nello show Sky Original prodotto da Fremantle.

La vincitrice di X Factor

Sarafine aka Sara Sorrenti è una cantautrice calabrese il cui stile musicale avvolge elementi legati alla musica elettronica e leggera. A X Factor è stata protagonista di una serie di performance in cui, tra selezioni e Live Show, ha portato tutte le sue influenze musicali, tra Dubstep, Tecno, Trap, Drill e Pop: esibizione dopo esibizione ha convinto tutti, arrivando fino in finale - dove ha cantato il suo inedito “Malati di gioia” e duettando con gli Ofenbach - fino al trionfo della vittoria del programma. Nel corso del suo meet & greet nel negozio di Sky di Corso Vittorio Emanuele 221, l’artista avrà modo anche di raccontare i propri progetti futuri e sarà a disposizione per autografi e foto con il pubblico presente nello store.