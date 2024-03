Sarno, la nuova aiuola di Piazza Garibaldi sarà intitolata ad Anna Musco e Piera De Blasio

La nuova aiuola di Piazza Garibaldi porterà i nomi di due ragazze scomparse tragicamente il 13 ottobre 2005: sarà intitolata alla memoria di Anna Musco e Piera De Blasio. La giunta ha approvato un atto deliberativo con il quale ha manifestato la volontà di intitolare la nuova aiuola di Piazza Garibaldi, alla memoria di due giovanissime ragazze appena maggiorenni, scomparse tragicamente il 13 ottobre 2005, vittime di quello che oggi si chiamerebbe omicidio stradale.

La tragedia

Anna Musco e Piera De Blasio avevano 18 e 20 anni, furono investite da una Renault Clio guidata da un uomo lungo la strada statale 18 che collega Cava dè Tirreni a Vietri sul Mare. Le due ragazze stavano tornando da una festa di compleanno in discoteca quando, nell'attraversare la strada a piedi, furono investite. Anna e Piera vivevano e studiavano a Sarno, facevano parte del gruppo scout e credevano nel motto del loro mentore, Baden Powell: "Lascia questo mondo un pò meglio di come l'hai trovato". Non si conoscerà mai il valore di ciò che Anna e Piera avrebbero potuto realizzare nella loro vita, ma si può ancora imparare qualcosa dalla loro morte, per far sì che, nel loro estremo sacrificio, il mondo diventi davvero un posto un pò migliore di come l'hanno lasciato.