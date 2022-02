Sarno, l'atleta Angelo Crescenzo è il numero uno al mondo nella classifica della "World Karate Federation"

L'atleta sarnese Angelo Crescenzo è il numero uno al mondo nella speciale classifica della World Karate Federation dopo l'ultimo aggiornamento del ranking mondiale. Al campione sono giunti i complimenti del sindaco di Sarno Giuseppe Canfora e dell’intera amministrazione comunale.

Il commento

"Con mia grande gioia posso leggere il mio nome al primo posto, come atleta numero 1 al mondo - scrive Angelo sul suo profilo Facebook - Lì, in quel ranking ci sono gli atleti più importanti di tutto il mondo, gli stessi atleti a cui io senza nessuna eccezione mi sono ispirato e con cui oggi ho il piacere di combattere e condividere i miei obiettivi. Dopo un periodo non semplice della mia vita, ho finalmente raggiunto quella vetta, con 6 medaglie nelle ultime 8 competizioni 2020/2021.Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo viaggio fantastico. Ai miei compagni di allenamento, ai miei avversari, ai tifosi del karate di tutto il mondo e, soprattutto, alla mia famiglia, al mio allenatore, ai miei amici : siete stati una parte fondamentale di tutto questo. Ora non vedo l'ora di affrontare le prossime competizioni e le prossime sfide! I prossimi record! Non come un punto di arrivo, ma come un nuovo inizio. Ci sarà ancora tanto da vivere insieme".