Frana a Sarno, una mostra permanente dal titolo "RI-VIVO" al Comune

L'anniversario della frana del 5 Maggio 1998 sarà ricordato con una mostra permanente dal titolo "RI-VIVO" la cui inaugurazione avverrà giovedì 5 Maggio, alle 16.30, presso la Casa Comunale di Sarno .

L'evento

La storia di quei tragici eventi raccontata attraverso i giornali dell'epoca. Durante un riordino dell’archivio del Servizio Protezione Civile del Comune di Sarno, sono stati rinvenuti dei faldoni contenenti quotidiani risalenti al maggio 1998 ed ai mesi successivi che raccontano la storia dell’alluvione del 5 e 6 Maggio 1998, che colpì la nostra città. In occasione del 24esimo anniversario della tragedia di Sarno saranno esposte, nella Casa Comunale, oltre un centinaio di pagine di quotidiani sia nazionali che locali. La mostra si propone principalmente di raggiungere le scuole, in quest’ultimo scorcio dell’anno scolastico, per educare gli studenti alla lettura critica dei giornali e per imparare a cogliere, al di là del modo con cui vengono date le notizie, la realtà effettiva che quelle notizie riescono a comunicare. Molti dei ragazzi del nuovo millennio non sanno cosa accadde in quel tragico 5 Maggio 1998. La mostra si propone inoltre di rappresentare la prima pietra di una raccolta di materiale da sviluppare nel tempo e destinata a conservare tutto ciò che è stato prodotto su quei tragici eventi: libri, articoli, filmati.

Il progetto è quello di predisporre un grande archivio destinato a contenere le fonti documentali, fotografiche e storiche relative all’evento drammatico del 5 e 6 Maggio 1998.

Se è vero che il futuro di un popolo si fonda sul suo passato e sulla sua capacità di non ripetere gli errori commessi, la mostra vuole essere un piccolo contributo di riflessione, consapevolezza e memoria. L'iniziativa è dedicata alle vittime dell’alluvione, ai sopravvissuti e superstiti ed a tutti quelli che hanno portato e continuano a portare il peso di quell'immane tragedia nella loro vita.