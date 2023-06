Un memorial di Go Kart per ricordare il giovane Fiorenzo Maiorino

Una gara di Go Kart amatoriale organizzata in ricordo di Fiorenzo Maiorino, brillante giovane di Pagani scomparso prematuramente.all'età di 44 anni, nel mese di maggio del 2022. Era un noto rivenditore d'auto e svolgeva la sua attività con grande passione, come ricordavano e ricordano, ad oggi, amici e parenti.

L'appuntamento

La data fissata è quella del 18 giugno. Appuntamento dalle 16.30 alle 18.30 al circuito internazionale Napoli di Sarno.