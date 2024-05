Sarno, si inaugurano i nuovi spazi della “Pro Loco”: gli auguri del Cardinale Ravasi

Nella giornata di domani (mercoledì 8 maggio), alle ore 19.30, la Pro Loco Sarno inaugurerà la nuova sede all’interno del Teatro De Lise, in via Antonio Esposito a Sarno. Si tratta di uno spazio di circa trecento metri quadri che sarà a disposizione delle molteplici iniziative turistiche, sociali e culturali della Pro Loco Sarno. Quest’ultima, con il suo presidente Vincenzo Cerrato, si è resa negli ultimi anni molto attiva anche nel sostegno alle fasce deboli e nei progetti solidali.

La lettera

Per questo, dal Vaticano sono giunti al presidente Cerrato e a tutti i componenti del Direttivo gli auguri personali e la benedizione di un porporato del calibro del cardinale Gianfranco Ravasi. Già direttore del Pontificio Consiglio della Cultura e autore di numerosi volumi di successo, Ravasi scrive: “Sono vicino a lei e ai suoi collaboratori col mio augurio e con una benedizione che le allego perché possa essere letta durante l’evento”. L’ex direttore del dicastero vaticano, impartisce la sua benedizione affinché Dio conceda a tutti i componenti della Pro Loco Sarno: “di saper individuare soluzione teoriche e pratiche, per mettere il frutto della loro creatività a servizio della comunità e di tutti i visitatori perché possano godere delle meraviglie della natura e delle opere d’arte che costellano questo orizzonte”. Dalle donazioni alla Caritas diocesana di Salerno al sostegno all’Ail, attraverso gli acquisti di uova solidali: sono diverse le iniziative benefiche cui la Pro Loco Sarno ha garantito il suo sostegno. Progetti che vanno ad aggiungersi a quelli nella mission dal sodalizio: la promozione del territorio, gli appuntamenti turistici e culturali, l’organizzazione di eventi e la valorizzazione delle tradizioni locali. Il presidente della Pro Loco, Vincenzo Cerrato, sottolinea che i locali della nuova sede: “Sono aperti a tutti coloro che vogliono dedicare idee e progetti per la nostra città, Associazioni comprese. Il nostro intento è quello di creare sinergie e fare rete sul territorio per sviluppare ulteriormente il turismo, favorendo flussi di visitatori sul territorio. È doveroso, a nome di tutti i soci, ringraziare l'Amministrazione Comunale di Sarno e la S.S.I, Sarno Servizi Integrati Gestisce immobili del Comune che hanno dato fiducia ai nostri progetti”.