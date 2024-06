Sarno, un'aiuola per ricordare Anna e Piera vittime della strada

In memoria di Anna e Piera e di tutte le vittime della strada. Mercoledì 26 giugno, alle ore 19.00, la cerimonia di intitolazione dell'aiuola di Piazza Garibaldi voluta dall'Amministrazione uscente. Travolte e uccise da un’auto dopo una festa, Sarno ricorda Anna Musco e Piera De Blasio. L’incidente avvenne nel 2005. La nuova aiuola di Piazza Garibaldi porterà il nome delle due ragazze. Dalla gioia di una serata di festa alla tragedia in pochi istanti. I sogni di Anna Musco e Piera De Blasio si infransero tragicamente il 13 ottobre del 2005, quando furono investite da un’auto lungo la strada statale che collega Cava dè Tirreni a Vietri sul Mare. Avevano appena 18 e 20 anni.

La tragedia

L’incidente avvenne sulla Statale 18. Le due ragazze avevano appena lasciato il locale dove avevano festeggiato i 18 anni di un loro amico, compagno di Scout, e stavano per raggiungere l’ingresso del trincerone per recuperare l’auto e tornare a casa quando, nell’attraversare la strada a piedi, furono investite. Colpevoli soltanto di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Anna e Piera facevano parte del gruppo scout e credevano nel motto del loro mentore, Baden Powell: “Lascia questo mondo un pò meglio di come l’hai trovato“.