"Adotta un filosofo + uno scienziato", l'iniziativa al liceo di Sarno

Lo scorso 8 marzo, al Liceo "Tito Lucrezio Caro" di Sarno, le classi quarte, hanno partecipato al Convegno "Adotta un filosofo + uno scienziato", dal tema "L’anima e la techne”, organizzato dalle docenti di Scienze e realizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, sostenuta dalla Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

L'incontro

Il relatore "scienziato" dell'incontro, professore Antonello Astarita, docente di Tecnologie dei materiali presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università "Federico II" di Napoli, ha parlato della scienza sostenibile che si interroga sul suo agire, della scienza con anima; la rappresentante per la disciplina filosofica è stata la Prof.ssa Alessia Farano, docente di Filosofia del diritto presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, che ha parlato delle diverse concezioni della techne nei secoli e nel diritto. L'incontro ha offerto numerosi spunti di riflessione per gli studenti che hanno manifestato in modo esplicito l'alto gradimento per l'iniziativa. Nel corso del convegno, un lungo applauso ha seguito la lettura della poesia “Acqua e Fuoco” della studentessa Carmen Normanno - autrice di diverse pubblicazioni di poesie, anche in doppia narrazione italiano spagnolo, che hanno avuto risonanza mediatica a carattere nazionale e su molteplici social; nella stessa giornata, l’alunna Carmen Normanno, riscuoteva una standing ovation, dopo aver letto la poesia “La Rosa” per la Giornata internazionale della donna.

Le poesie

Acqua e Fuoco

Brucia dentro quel fuoco intenso,

non vedo e non sento.

Mi prende e mi accende,

quel fuoco crescente.

Un lampo che infiamma, appena arrivi si calma.

Tu sei acqua che arriva, e la fiamma scompare.

Quella foga passeggera

può esser spenta una volta,

solo dalla tua pura, trasparente bellezza.

Autrice: Carmen Normanno

La Rosa

Una rosa sfiorita

Ormai appassita.

Hai scelto un’altra

moriva in quelle braccia.

Qualcuno arriverà,

la curerà e di lei si innamorerà.

Nelle sue braccia si riparerà,

egli l’accarezzerà.

Quando tu arriverai

La rivedrai.

Ti avvicinerai ma ti pungerà.

Da lì capirai.

Tutta la passione data

non l’hai mai accettata.

Autrice: Carmen Normanno © 2021