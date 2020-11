Motori, ecco il talent per diventare pilota professionista

Gli amanti dei motori e della velocità sono già in fibrillazione. È in arrivo GT Talent, il contest adrenalinico e emozionante che trasforma il sogno di diventare pilota professionista in realtà, un format ideato e prodotto da CarSchoolBox, azienda esperta nel settore della guida sportiva sicura e leader nell’ambito degli eventi in pista dedicati agli appassionati di supercar.

Un talent innovativo

Un talent innovativo, mai realizzato prima in Europa: persone comuni affascinate dal mondo dei motori vivranno un’esperienza unica con l’obiettivo di provare a realizzare quello che, fino ad oggi, sembrava essere solo un sogno impossibile: gareggiare come pilota professionista in una competizione vera e in diretta tv. Se il mondo delle corse automobilistiche, infatti, è considerato da sempre poco accessibile per via degli elevati costi di accesso, grazie a GT Talent il migliore tra 8.000 partecipanti si vedrà catapultato sul circuito di Vallelunga in griglia di partenza al volante di una Ferrari 488 Challenge ufficiale in occasione di una delle ella tappe della Coppa Italia GT.

GT Talent viaggerà da nord a sud e, per ciascuna delle 8 tappe di selezione, una giuria composta da Giancarlo Fisichella, Claudia Peroni, Marco Cioci e Andrea Gilardi, indicherà, dopo aver valutato i risultati delle prove di abilità di guida, i rispettivi vincitori (uomo o donna tra i 18 e i 60 anni) che si sfideranno fino alla finale.

Un sogno realizzabile a soli € 179,00 ed un format che, in un clima di incertezza dovuta al protrarsi dell’emergenza sanitaria, saprà scaldare il cuore degli appassionati regalando emozioni fino a settembre 2021.

Per tutti i follower delle supercar l’appuntamento è fissato dal 17 al 21 maggio presso il Circuito Internazionale Napoli di Sarno. Maggiori informazioni e regolamento sul sito ufficiale www.gttalent.com

