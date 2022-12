Babbo Natale in pediatria a Sarno, l'iniziativa benefica

Babbo Natale in Pediatria. Si rinnova l'appuntamento per l'iniziativa di "Antiche Ruote Angri" e "Quelli della 500 e non", che il 24 dicembre regaleranno doni ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'ospedale di Sarno

L'iniziativa

Saranno inoltre donati 6 televisori da 32 pollici per poter allietare la degenza dei bambini e dei propri genitori. Chiunque volesse partecipare e fare una donazione può seguire le istruzioni inserite nella locandina.