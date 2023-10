Sarno, trova un borsello con 10mila euro e lo restituisce al legittimo proprietario

Una bella storia arriva dalla città di Sarno. Nella giornata di ieri, un cittadino di nome Stefano Esposito ha trovato un borsello contenente 10 mila euro in contanti ed è risalito al proprietario al quale ha consegnato la somma di denaro. "Stavo camminando per il Corso Amendola quando ho trovato il borsello. Al suo interno - racconta - c'erano 10 mila euro in contanti, oltre ovviamente a tutti i documenti e alle carte di credito. Mi sono subito attivato cercando il legittimo proprietario, in modo da poterglielo consegnare al più presto. L'ho contattato e quando mi ha visto si è commosso e mi ha ringraziato. Sono orgoglioso di avergli restituito il borsello con i soldi così come l'ho trovato". A raccontare l’episodio è il portavoce del Comune di Sarno sui social, Antonio Orza, il quale scrive anche: “A Stefano i complimenti dell'Amministrazione Comunale per il bel gesto di onestà”.