Campionati regionali di Scherma, il Club Salerno porta a casa un totale di 23 medaglie

Ottimi risultati per il Club Scherma Salerno sulle pedane di Sarno dove, lo scorso weekend, si sono svolti prima il Campionato Regionale Under 14 e poi la Qualificazione campana ai Campionati Nazionali Gold per gli Assoluti di fioretto e sciabola. Un intenso fine settimana di assalti che ha visto gli schermidori del team salernitano di via Laurogrotto dominare le competizioni riservate a fiorettisti e fiorettiste: il bilancio complessivo è di sette vittorie, con un totale di 23 piazzamenti sul podio. Ben 16 le medaglie arrivate dagli Under 14 del Club Scherma Salerno, di cui sei del metallo più pregiato. Nelle gare del sabato, infatti, si sono laureati campioni regionali, nelle rispettive categorie, i fiorettisti Martin Coppola (Giovanissimi), Greta Planzo (Giovanissime), Andrea Pianese (Ragazzi), Sirya Bernadette Lambiase (Ragazze), Lorenzo Tina (Allievi) e Anna Marie Maisto (Allieve).

Le medaglie

Cinque gli argenti, conquistati da Nicola Cuomo (Giovanissimi), Gianluca Saviello (Ragazzi), Karol Rispoli (Ragazze), Luca Giordano (Allievi) e Giulia Messano (Allieve), tutti battuti soltanto all'ultimo atto in derby contro compagni di club. E le sfide "in famiglia" hanno in molti casi fermato anche le medaglie di bronzo, cinque in tutto, che portano i nomi di Mario Berni Canani (Maschietti), Alessio Auletta (Giovanissimi), Annafortuna Serrapica (Ragazze), Edoardo Di Giacomo (Allievi) ed Emma Cuffaro (Allieve). Ai piedi del podio Giuseppe Paolillo (5° tra i Giovanissimi) e buone prestazioni anche da parte degli esordienti Giulia Boffo, Ginevra Maisto, Samuele Troisi, Federico Peduto e Lorenzo Chiei. Altre sette medaglie sono arrivate poi nella giornata di domenica, con in pedana i più grandi, nelle prove Assoluti Gold. La gara di fioretto maschile, con la zona medaglie monopolizzata dal Club Scherma Salerno, è stata vinta dal campione nazionale uscente - di specialità - Giuseppe Di Martino, che nel derby di finale ha battuto il compagno di società David Terlizzi. Bronzo al collo di Mattia Tedesco e Mario Malangone, mentre ha chiuso 8° Andrea Cammarota. Nella prova femminile, invece, argento per la fiorettista Giuseppina Serrapica e terzo gradino del podio per Martina Funari e Alessia Cuomo, 7^ posizione per Ylenia Gentile. Grande soddisfazione per il maestro Marco Autuori, responsabile dello staff tecnico del Club Scherma Salerno composto da Stefano Apolito, Luca Bottiglieri, Valentina Iemma e Francesco Lauro Izzo. I risultati di Sarno, infatti, avvicinano con grande entusiasmo il team dei fiorettisti salernitani al momento clou della stagione schermistica, che vedrà da fine aprile a inizio giugno tutte le categorie in pedana per le fasi finali dei Campionati Italiani.