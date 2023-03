Sarno ricorda le vittime innocenti delle mafie: iniziativa con sindaco e alunni

Come ogni anno, l’inizio della primavera coincide con la “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, promossa da Libera e giunta ormai alla sua XXVIII edizione. Il 21 marzo non è una data fine a se stessa, ma è da sempre la tappa di un impegno che unisce insieme cittadini e istituzioni in difesa della giustizia sociale, della dignità e della libertà di ogni persona. Ad oggi sono morte per mano mafiosa in Italia 1069 persone. Il ricordo delle vittime innocenti delle mafie del sindaco Giuseppe Canfora comincia con un sentito ringraziamento a tutti i presenti, soprattutto agli alunni e ai docenti dell'Istituto Comprensivo "De Amicis-Baccelli".

Il commento

"Ognuno di noi - ha affermato il primo cittadino - deve contribuire a tenere alta l’attenzione sul problema dell’illegalità e sul ricordo di quanti hanno perso la vita a causa della mafia. Da genitori e da amministratori diciamo che spetta ai giovani portare avanti il testimone delle battaglie sulla legalità per le quali molte persone non ci sono più e ricordare il loro sacrificio. Oggi ricordiamo le vittime innocenti delle mafie, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i quali ci hanno insegnato che ognuno di noi può fare qualcosa di importante per la legalità e contro l’illegalità per un mondo migliore. Un grazie va a chi ha combattuto in passato, a chi non c’è più e a chi continua a combattere contro le mafie. Queste iniziative sono importanti perché trasmettono ai giovani i valori dell'impegno contro le ingiustizie per rendere il mondo migliore e più solidale".