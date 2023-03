La cilentana Narìhlù presenta il nuovo singolo "Cuore (lo ammetto)"

Dopo il primo singolo “Dame e cavalieri” scritto da aleria Rossi ed “Un secolo in più”, uscito a settembre su etichetta Vip Music e con distribuzione Universal Music Italia, ecco disponibile sul mercato digitale il nuovo brano della cantautrice cilentana Narìhlù, “Cuore (lo ammetto)", una canzone pop che espone il concetto di come prepararsi all’amore. Emozionata Narìhlù: "Quando si vuole far crescere un albero, una pianta, bisogna preparare il terreno, arare, seminare. Lo stesso concetto vale per l’amore, prima viene la conoscenza, il mettersi a nudo, mostrarsi con sincerità, essere diretti come un treno, buttare il cuore oltre gli ostacoli, senza perdere di vista se stessi". Il brano è stato prodotto da Pietro Foresti, producer multiplatino formatosi a Los Angeles con nomi che ruotano intorno ad icone del rock, come Guns n’ Roses, Counting Crows, ecc., arrangiato dallo stesso Foresti insieme a Vincenzo “Jack” Giacalone (Rezophonic, Big Fish). Di recente lo stesso team ha lavorato con un’altra giovane promessa del pop Italiano, Enula, già protagonista ad Amici.

La biografia

Una nuova protagonista della musica leggera italiana, all’anagrafe Luisa Loscalzo, è una giovane cantante nata e cresciuta nella meravigliosa terra del Cilento (Sassano - Salerno), dove ha avuto inizio la sua esperienza nel mondo musica. Già in tenerissima età, ad appena tre anni, in famiglia si accorgono del suo talento e della naturale predisposizione verso gli strumenti musicali. A dodici anni inizia quindi a studiare canto, investendo anni di studio, energie e sacrifici che, in poco tempo, la portano ad esibirsi sul palcoscenico di diversi eventi musicali e teatrali. In seguito, il suo percorso di studi le fa conseguire la laurea in Musicologia presso il conservatorio di Salerno e, successivamente, molteplici attestati che le danno la possibilità di lavorare come Vocal Coach. Nella sua intensa carriera, Narìhlù ha collaborato con artisti nazionali ed internazionali del calibro di Jennifer Batten, Barend Courbois, Simon Fitzpatrick, Ares Tavolazzi, Nazzareno Zaccone per citarne solo alcuni.