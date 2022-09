Sassuolo-Salernitana, l'arbitro sarà una donna: gli auguri di Giorgia Meloni

Sarà per la prima volta una donna ad arbitrare una partita di calcio nel campionato di Serie A in Italia. E la Salernitana sarà co-protagonista. Si tratta della trentaduenne toscana Maria Sole Ferrieri Caputi: scenderà in campo domenica 2 ottobre in occasione della partita Sassuolo-Salernitana.

Il post della Meloni

E proprio all'arbitro sono giunti, oggi, gli auguri di colei che si appresta ad essere la prima donna premier italiana, Giorgia Meloni: “In bocca al lupo a Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna arbitro designata a dirigere una gara di Serie A. Un traguardo guadagnato sul campo, per merito e senza scorciatoie. Siamo con te”.