Curiosità, gli Sbandieratori Cavensi rappresenteranno l’Italia a Corfù 

Gli Sbandieratori Cavensi parteciperanno dal 5 all'11 settembre, in rappresentanza dell'Italia, al Festival CIOFF® "Mediterranean cultures" di Corfù, in Grecia. La rassegna è organizzata ogni quattro anni dal Settore Sud Europea del CIOFF®, l’organizzazione internazionale che raccoglie i più importanti festival del folklore mondiali, e vi parteciperanno sedici gruppi selezionati in rappresentanza di altrettante nazioni del Mediterraneo.

L'obiettivo

Lo scopo del festival è quello di presentare le culture del Sud Europa e la loro influenza mediterranea. Il tema prescelto per l’edizione del prossimo anno è il mare e le connessioni culturali tra i popoli mediterranei e la loro influenza sulle altre culture. Il programma della rassegna prevederà spettacoli, giochi e attività per i giovani. Tra i numerosi gruppi italiani aderenti, dunque, anche gli Sbandieratori Cavensi che sono stati selezionati dall’organizzazione del Festival per rappresentare l’Italia nella manifestazione.

La soddisfazione del presidente dell’Ente Sbandieratori Cavensi, Domenico Burza