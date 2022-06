"Be creative break the barriere": successo per il progetto erasmus del IV circolo didattico a Scafati

L’Istituto ha ospitato delegazioni di docenti da Malta, Polonia, Lituania e Turchia‘Be creative break the barrier’. Così è stato denominato il progetto Erasmus promosso dal IV Circolo Didattico di Scafati ‘Carolina Senatore’.

L'iniziativa

L’iniziativa ha coinvolto quattro delegazioni di docenti provenienti rispettivamente dalle scuole di Malta, Polonia, Lituania e Turchia, ospiti dell’istituto di via Martiri D’Ungheria dal 29 Maggio al 3 Giugno. Uno scambio culturale che rientra all’interno del progetto Erasmus e che ha posto al centro dell’attenzione, ancora una volta, i piccoli studenti che hanno collaborato affinchè l’ospitalità fosse impeccabile. Obiettivo principale è stato quello di arricchire il bagaglio di conoscenza degli studenti e confrontarsi con altre nazioni e culture.

I docenti in Mobilità sono stati coinvolti in attività di workshop organizzate dal IV Circolo ed inoltre hanno avuto modo, in questi giorni, di conoscere il nostro territorio, fare escursioni, visitare e conoscere le tradizioni culturali di Pompei, le falde del Vesuvio, gli scavi; visitare ed apprezzare le tradizioni culturali e culinarie di Napoli e Sorrento; trascorrere del tempo nel fare attività con i ragazzi. Al loro arrivo, i docenti Erasmus sono stati ricevuti dalla Preside Maria Del Gaudio, dalla referente erasmus e dal suo Staff, che hanno dato loro il benvenuto.