La piccola Stella Prete, di soli sei anni, è scomparsa ieri dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. La sua perdita ha profondamente colpito l'intera comunità di Scafati e tutti coloro che la conoscevano. Tra questi, il dottor Alessandro Roberto Arpaia, che su Facebook ha voluto dedicare un commovente saluto alla piccola Stella.

Il post del dottor Arpaia

Nel suo post, il dottor Arpaia ha scritto: "Ciao Stella, ti ringrazio per i sorrisi che mi hai donato, per i messaggini che la tua cara mamma ti faceva registrare e tu mi dicevi: 'Ti voglio bene dottore Arpaia.' Li custodisco come un tesoro. Ti ringrazio per avermi insegnato che tutto passa se si deve sempre sorridere. Sono rimasto impressionato dalla tua forza e accettazione senza capricci di terapie dure e difficili. Hai inconsapevolmente lottato contro l’orco più cattivo di tutte le favole. Ma non ti ha tolto mai il sorriso dalle labbra e dai tuoi occhi splendenti. Anche oggi quando sono venuto a salutarti ti ho trovata bella e serena. Come mi ha scritto la tua mamma, adesso sei in mezzo al mare, sei una sirena bellissima dalla coda verde smeraldo e i capelli lunghi e viola brillanti. Da oggi saprò a chi chiedere una visita per sanare le sofferenze della mia anima come io ho cercato di sanare qualche tuo piccolo raffreddore. Se il buon Dio mi ammetterà nel Paradiso ci ritroveremo. Perché tu sei già lì Stellina mia. Ciao."