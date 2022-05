Scafati, premiato dal sindaco lo stilista Francesco Scognamiglio

Il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati ha premiato lo stilista Francesco Scognamiglio per il lustro che ha dato alla città che lo ha visto nascere e crescere nella sua carriera. Gli ha consegnato una targa ricordo con la seguente motivazione: "Artista della moda e figlio illustre di Scafati, per aver dato lustro alla città natia, in Italia e all'estero, grazie alla sua creatività, tratto distintivo di un marchio famoso in tutto il mondo".