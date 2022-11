Scafati saluta il suo nuovo parroco, don Gennaro Romano

Sabato sera, nella Chiesa di Santa Maria delle Vergini a Scafati, alla presenza del Vescovo di Nola S.E.Monsignor Francesco Marino, è stato dato il benvenuto al nuovo parroco della comunità parrocchiale, don Gennaro Romano.

Il commento

Presente il sindaco Cristoforo Salvati: "È stato emozionante vedere con quanto entusiasmo i cittadini scafatesi, che solo pochi giorni fa hanno salutato don Giovanni De Riggi prima del congedo, hanno accolto il nuovo parroco.Dal profondo del mio cuore auguro a don Gennaro Romano di poter diventare ben presto un punto di riferimento e una guida spirituale per quanti a lui si affideranno, così come è stato per tutti noi il suo predecessore don Giovanni. A don Gennaro va un grande in bocca al lupo, da parte mia e dell'intera Amministrazione comunale, per il nuovo cammino che sta per intraprendere".