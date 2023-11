La Russian Ballet al concorso internazionale di danza classica

Volano alto i talenti della scuola di danza Russian Ballet di Scafati. È una allieva di Rosanna Sicignano a partecipare allo Youth Grand Prix che si terrà a Verona fino al 28 novembre.

L'atleta

Annachiara Grieco, appena quindicenne, parteciperà ad una delle competizioni più ambite del mondo della danza. Il concorso internazionale di danza più grande del mondo aperto agli studenti di danza di tutte le nazionalità tra i 9 ed i 19 anni. Annachiara si giocherà la possibilità di volare in America per la finale ma soprattutto grazie anche alle lezioni durante i giorni del concorso, direttori di importante accademie potranno offrirle borse di studio o ingressi diretti presso i loro enti. Rosanna Sicignano e Nadia D'urzo le sue insegnanti sottolineano la soddisfazione del risultato della selezione prestigiosa " Al di là del risultato va ricordato che una ragazza della nostra scuola parteciperà ad uno delle competizioni di danza più importante del panorama internazionale. Per noi che lavoriamo sodo e abbiamo il privilegio di preparare le ragazze alla realizzazione dei loro sogni è già una grande vittoria,condividiamo la gioia con tutti". Annachiara da ieri mattina a Verona seguirà le lezioni che precedono la semifinale di martedì 28 novembre.

I numeri dello YGP

Più di 80 scuole provenienti da tutto il mondo

Giudici: Direttori e maestri di tutte le più importanti Accademie Italiane ed internazionali

600 allievi partecipanti tra solisti e gruppi.