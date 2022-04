Scafati, la "Russian ballet" sale in cattedra: gli appuntamenti

Come lavora un coreografo per una giovane compagnia di danza? Questa mattina e mercoledì prossimo 13 Aprile la scuola di danza Russian ballet di Scafati diretta da Rosanna Sicignano calcherà il palco del Teatro Galizia di Nocera Inferiore con la sua giovane compagnia per avviare gli allievi del liceo coreutico allo studio delle coreografie per compagnie.

Gli appuntamenti

Le due date nocerine sono una tappa importantissima per la scuola di danza che sta sostenendo la tournée europea portando il CPRB, Contemporary Project ovunque. Oggi la Russian ballet grazie al CPRB, sua costola più riuscita, si candida ad offrire il triennio di I livello di discipline coreutiche ad indirizzo tecnico compositivo RB, un percorso di studi triennale in linea con i parametri dell'AFAM. Un progetto ambizioso che sta per diventare realtà per la prima volta nel Sud Italia.