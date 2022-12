Mercato della Terra targato Condotta Slow Food, l'evento che coinvolge 22 aziende

Si terrà a Scafati a partire da domenica prossima 4 dicembre e ogni prima domenica del mese, il 1°Mercato della Terra organizzato dalla Condotta Slow Food dell'Agro Nocerino Sarnese in collaborazione con il Comitato Civico San Pietro Villaggio e con il patrocinio del Comune di Scafati.

L'evento

Saranno 22 le aziende agricole dell'Agro-Nocerino-Sarnese e della Campania che si uniranno per dare vita al Mercato della Terra: prodotti freschi, di qualità e a km 0. Il mercato che sostiene l'economia e i produttori locali si svolgerà in via Abate Cuomo, in località San Pietro dalle 9 alle 13.

«Per la prima volta la condotta Slow Food Agro Nocerino Sarnese celebra il mercato della Terra - afferma il fiduciario della Condotta, Antonio Polichetti - il mercato è il luogo dove si incontrano produttori e consumatori, 22 aziende campane venderanno ciò che producono, prodotti che si rifanno alla filosofia Slow Food del cibo buono, pulito e giusto. Comprare al Mercato della Terra significa sostenere l'economia locale e portare in tavola il frutto delle nostre terre. Sui banchi del Mercato della Terra si trova cibo genuino, i prodotti sono locali, freschi e stagionali, rispettano l’ambiente e il lavoro dei produttori, sono proposti a prezzi equi, per chi compra e per chi vende. Aspettiamo tutti i cittadini dell'Agro Nocerino Sarnese per celebrare i nostri prodotti tipici e di qualità che uniscono gusto, tradizione e rispetto per il territorio» - ha concluso Antonio Polichetti.

I produttori e gli artigiani che partecipano al Mercato della Terra rispettano i criteri di selezione che Slow Food utilizza per gli espositori dei suoi principali eventi. I protagonisti sono i piccoli produttori e gli artigiani del cibo. Vendono ciò che producono e trasformano e possono garantire e raccontare in prima persona la

qualità dei loro prodotti. I Mercati della Terra sono luoghi dove acquistare prodotti di alta qualità, ma anche spazi per costruire comunità, creare scambio e fare cultura.