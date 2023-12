"Sosteniamoci Scafati", l'associazione raccoglie regali per bimbi e famiglie

L’associazione “Sosteniamoci Scafati” raccoglierà fino al 14 dicembre regali per bambini/bambine che appartengano a nuclei familiari non abbienti o a mamme sole. L’iniziativa é partita qualche settimana fa e continuerà sino a questo giovedì.

L'iniziativa

Se si desidera comprare qualche regalo, si può contattare direttamente Mary Arpaia per la consegna (3345731160). Per maggiori info potete seguire le pagine social ( Instagram e Facebook) dell’associazione. I doni saranno consegnati domenica 17 dicembre alla festa di Natale dell’Associazione presso la sede del movimento “Scafati Arancione” in zona San Pietro a Scafati. Anche il luogo, in cui si svolgerà la festa, é stato decorato con addobbi donati da cittadini di Scafati e delle città vicine. Un modo per sottrarre del tempo e contribuire a regalare un sorriso ai meno fortunati.