Curiosità, Scarface torna nei The Space Cinema

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un grande cult del cinema internazionale tornerà presto nelle sale di The Space Cinema. Dopo il ritorno in sala di “The Mask” e “Quarto Potere”, infatti, il prossimo appuntamento nei The Space Cinema sarà con “Scarface”, il capolavoro di Brian De Palma scritto da Oliver Stone e interpretato da un magistrale Al Pacino, che torna dall’8 al 10 aprile in versione rimasterizzata 4K a 40 anni dalla sua uscita in sala per riproporre ai grandi appassionati l’affascinante storia di Tony Montana, piccolo criminale cubano che nel 1980 arriva a Miami dove si guadagna in fretta la fiducia di un boss di un cartello della droga locale e dà il via a una spietata e violenta scalata ai vertici dell'organizzazione, fino a un delirio autodistruttivo.

“Scarface” fa parte della speciale programmazione del circuito “Back On The Big Screen”, grazie alla quale gli spettatori hanno la possibilità di rivedere al cinema grandi classici e cult movie senza tempo, film da riscoprire firmati da registi internazionali, capolavori d’animazione amati da intere generazioni.

La proiezione di “Scarface” sarà disponibile nei The Space Cinema delle seguenti città: Beinasco (Torino), Belpasso (Catania), Bologna, Casamassima (Bari), Catanzaro Lido, Cerro Maggiore (Milano), Corciano (Perugia), Firenze - Novoli, Genova - Porto Antico, Grosseto, Guidonia (Roma), Lamezia Terme (Catanzaro), Limena (Padova), Livorno, Montebello della Battaglia (Pavia), Montesilvano (Pescara), Napoli, Nola, Parma - Campus, Parma - Centro, Pradamano (Udine), Quartucciu (Cagliari), Roma - Moderno, Roma - Parco de Medici, Rozzano (Milano), Salerno, Sestu (Cagliari), Silea (Treviso), Surbo (Lecce), Terni, Torino - Parco Dora, Trieste, Verona - La Grande Mela, Vicenza e Vimercate (Monza e Brianza).



È possibile acquistare i propri biglietti sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link:

https://www.thespacecinema.it/extra/scarface

Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.