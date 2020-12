Scatole di Natale a Baronissi: "buona la prima", ecco come partecipare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È stata consegnata questa mattina la prima “Scatola di Natale", che donerà un sorriso a persone in difficoltà, a Baronissi.

Il progetto "Scatole di Natale"



Che cosa devi fare:

Prendi una scatola delle scarpe e mettici dentro 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), 1 cosa golosa, 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), 1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e 1 biglietto gentile... perché le parole valgono anche più degli oggetti!

Qualche precisazione

Scatola Uomo/Donna:

* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere "usati" ma in buono stato

* La Cosa Golosa: Cibo non deperibile e nuovo

* Il Prodotto di Bellezza: Deve essere nuovo...non penso vi piacerebbe ricevere un bagno schiuma a metà ??

* Il Biglietto Gentile: forse la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra scatola!

Scatola Bimbo:

* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere "usati" ma in buono stato - indicare sempre età e sesso sulla scatola

* La Cosa Golosa: Caramelle sarebbero apprezzatissime

* Il Prodotto di Bellezza: Un dentifricio o uno spazzolino per bambini, dei gioiellini per bambini ecc.

* Il Biglietto Gentile: Un disegno fatto dal vostro bambino potrebbe essere un bellissimo pensiero

Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia età). Si può consegnare dal lunedì al venerdi, dalle 9 alle 12, al Comune di Baronissi (uscierato) entro il 18 dicembre. I pacchi saranno dati alle famiglie più bisognose e alla Comunità di Sant’Egidio che svolge da anni anche a Salerno un servizio in aiuto dei soggetti più fragili attraverso l’organizzazione di “unità di strada” ai senza fissa dimora.

La nota degli organizzatori