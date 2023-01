Curiosità: sul mensile di scienze Focus, riflettori su Policastro Bussentino

Riflettori puntati sugli scavi di Policastro Bussentino, sul mensile Focus del mese di gennaio 2023, in un articolo che riguarda il connubio tra archeologia e scienza. La professoressa Silvia Pallecchi, docente di Metodologia della Ricerca Archeologica presso l'Università di Genova, propone infatti un esempio inerente all’argomento in discussione, citando proprio gli scavi del Parco Pinto, di cui la docente si è ampiamente interessata nel corso degli anni e che è stato anche materia di alcune tesi di laurea. In particolare la docente ha parlato di un ritrovamento interessante. “Negli scavi delle antiche sepolture di Policastro Bussentino ci siamo per esempio imbattuti nei resti di una giovane donna vissuta alla fine del secondo secolo dopo Cristo e la paleontologia ci ha permesso di analizzare le ossa e la muscolatura segnata dallo stress fortissimo alle giunture alle spalle alle caviglie, precisa l’esperta, da questi elementi abbiamo dedotto che si muoveva su terreno sconnesso, svolgendo attività fisicamente impegnative, che la sua nutrizione non era completa e che probabilmente morì di malaria”, si legge nell'articolo.

La soddisfazione del sindaco Giovanni Fortunato