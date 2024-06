"Scendi in campo con gentilezza": l'iniziativa dell'ASD Futura Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In questo pomeriggio dalle ore 18, a partire dal Dolopolavoro Ferroviario di Salerno, passando per Parco Pinocchio, zona Carmine e il Corso, le giocatrici under 12 e under 16 dell'ASD Futura Salerno stanno distribuendo, a tutte le persone incontrate per strada, dei segnalibri realizzati da loro.

L'anno scorso abbiamo donato dei fiori a tutte le donne/ragazze incontrate per strada con un biglietto con su scritto "sei bella così come sei". Un messaggio per far comprendere che nessuna donna è sbagliata ma è bella così com'è. Quest'anno visto ciò che sta accadendo nel mondo abbiamo deciso di donare dei segnalibri con una frase sulla gentilezza realizzati dalle nostre ragazze alle persone che incontreremo per strada.

Perché lo facciamo? Perché crediamo che la gentilezza incondizionata sia alla base di ogni rapporto umano fondato sul rispetto e sull'amore. Perché lo sport oggi non deve essere vissuto soltanto come una competizione agguerrita ma debba essere uno strumento per permettere alle ragazze e ai ragazzi di crescere in maniera sana, con spirito di squadra, rispetto e puro divertimento.

E come associazione sportiva abbiamo il dovere e il desiderio di trasmettere alle nuove generazioni questi valori. Dare l'esempio è, per noi, il modo migliore per rendere il mondo un posto più bello.

Se ci incontrerete per strada saremo felici di donarvi un sorriso!