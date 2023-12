Curiosità, in vista del Natale cresce l'interesse per il gioiello digitale ideato da Marco Scermino

Con l'arrivo del Natale, cresce l'interesse per il gioiello Digitale ideato da Marco Scermino, salernitano, fashion designer e titolare della Scermino Gioielli che dal 2001 è stato tra i primi in Italia a lanciare online, in tutto il mondo, i suoi gioielli di alta qualità realizzati in oro con diamanti e pietre preziose. Grazie alla sua competenza professionale come disegnatore orafo, Scermino ha pensato di tradurre l’idea del cliente in un prodotto di alta gioielleria. In altre parole, gli amanti del bello possono fornire indicazioni circa i temi e i motivi dei gioielli da realizzare, per poi riceverli entro 48 ore a domicilio.

I gioielli di “tendenza” di Scermino sono frutto di studi e ricerche relativi anche alle diverse culture e tradizioni, reinterpretate secondo le esigenze ed i canoni estetici contemporanei e al gusto personale del cliente. Ad oggi, il salernitano Marco Scermino vanta più di 20.000 clienti provenienti da ogni parte del mondo. Per info: Gioiellodigitale.it