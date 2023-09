Club Scherma Salerno: il fiorettista Di Martino e il suo maestro Autuori convocati per il ritiro “Azzurrini”

Il Club Scherma Salerno torna protagonista degli Azzurrini, l’allenamento delle Nazionali giovanili (Under 17 e Under 20) che apre ufficialmente la nuova stagione. Da lunedì 4 a domenica 10 settembre, infatti, il campione italiano Under 14 Giuseppe Di Martino e il suo maestro Marco Autuori saranno impegnati nel ritiro collegiale del fioretto a Sarnano, nelle Marche, su convocazione del Responsabile d’arma Stefano Cerioni. Un meritatissimo riconoscimento per il fiorettista che ha letteralmente dominato le ultime due stagioni nelle categorie prima Ragazzi e poi Allievi, vincendo due “scudetti” a Riccione e piazzando lo scorso maggio anche una super-doppietta che lo portò, appena pochi giorni dopo essersi laureato campione d’Italia Under 14, ad aggiudicarsi pure il titolo nazionale Gold dei Cadetti, la categoria superiore (Under 17), oltre a conquistare il circuito del Grand Prix “Kinder Joy of Moving” di specialità.

La convocazione

La convocazione per gli Azzurrini 2023, proprio all’inizio della sua prima avventura da “Cadetto”, rappresenta per Giuseppe Di Martino un nuovo punto di partenza verso nuovi palcoscenici. Per lui la possibilità di confrontarsi, nella settimana di allenamento a Sarnano, con tanti atleti Under 17 e Under 20 di tutta Italia già affermatisi sulle pedane internazionali e molti altri che come lui sognano di intraprendere un percorso che possa portarli a rappresentare il Tricolore in giro per il mondo. Speciale e niente affatto casuale, per Di Martino, la possibilità di vivere questa esperienza del ritiro marchigiano anche con il suo “mentore” Marco Autuori. Per il 39enne tecnico salernitano, fiorettista di grande valore nel recente passato e ormai da anni apprezzato maestro di vari talenti sbocciati sulle pedane del Club Scherma Salerno, l’onore di far parte dello staff della Nazionale giovanile sotto la direzione del CT Stefano Cerioni e di lavorare con i 40 convocati (20 ragazzi e altrettante ragazze) insieme ai colleghi Stefano Barrera, Francesca Bortolozzi, Guido De Bartolomeo, Giuseppe Pierucci, Maria Elena Proietti Mosca e Fabrizio Villa. L’allenamento Azzurrini 2023 di fioretto a Sarnano vedrà rappresentate 22 società italiane (di cui 3 gruppi sportivi) tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Lazio, Sicilia e ovviamente Campania, con il talentuoso Di Martino e il maestro Autuori a tenere alta la bandiera del Club Scherma Salerno, rinnovando una grande tradizione affermatasi nei 25 d’attività della società con sede in via Laurogrotto.