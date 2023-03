Giffoni, un successo la tappa di Nuoro a “School Experience 3”

Circa quattromila studenti presenti, 11 tra istituti scolastici ed istituti comprensivi, 10 moduli di proiezioni, 6 lungometraggi nell’ambito della sezione Feature Experience, 33 cortometraggi nell’ambito della sezione Short Experience, 27 cortometraggi nell’ambito della sezione Your Experience dedicata alle produzioni scolastiche, 2 laboratori dedicati alle professioni del cinema rivolti agli studenti ed ai docenti, una proiezione dedicata alle famiglie ed un cortometraggio realizzato e prodotto da Giffoni insieme agli studenti di Nuoro, sono questi i numeri della quarta tappa di School Experience 3, il festival itinerante di cinema per le scuole organizzato da Giffoni e promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L'evento

Le attività, che rientrano nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, si sono svolte presso l’auditorium dell’Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore Satta” di Nuoro. La tappa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione Nuovi Scenari e con la cooperativa Verdi Scenari guidata da Giuseppe D’Antonio. “E’ stata una tappa molto interessante – dichiara Marco Cesaro, responsabile del Dipartimento Progetti Speciali di Giffoni – che conferma la vivacità di un territorio, come quello sardo e di Nuoro nello specifico. Il nostro grazie va agli istituti scolastici che hanno compreso il rilievo di questo progetto. In particolare i docenti che ci hanno sostenuto ed accompagnato ed ovviamente i ragazzi, gli studenti che rappresentano il cuore di questo progetto. Tante le proiezioni, appassionanti i dibattiti, importante il coinvolgimento del tessuto scolastico locale. Ai ragazzi, poi, il ruolo di responsabilità, quello di esprimere un giudizio, attraverso un voto, per i lungometraggi o i cortometraggi che hanno avuto modo di vedere. E’ anche questo un aspetto importante del progetto, quello che stimola una sensibilità critica e dà la possibilità di rafforzare la cultura del cinema, la narrazione per immagini come strumento di crescita e di scoperta”. “School Experience – dichiara Giuseppe D’Antonio, presidente dell’impresa sociale Nuovi Scenari - rappresenta una novità perché è aperto ad un pubblico più ampio rispetto ai progetti che abbiamo portato avanti in precedenza in collaborazione con Giffoni. Siamo riusciti a coinvolgere un numero importante di studenti grazie al fatto che il sistema scolastico ha risposto molto bene avendo compreso il valore didattico dell’iniziativa. A loro volta le famiglie ne hanno compreso il valore culturale. Il progetto rappresenta un’opportunità per le nostre scuole che hanno bisogno di integrare i loro percorsi educativi con altre discipline ed il cinema è tra queste. Il progetto ha per il territorio di Nuoro una grande importanza. Esiste un’offerta cinematografica, ma non abbiamo una vera e propria sala. Ecco perché un progetto come School Experience colma una lacuna perché mette al centro i ragazzi ed il cinema”.

Hanno aderito all’iniziativa le seguenti scuole di Nuoro e della provincia di Nuoro: Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore Satta”, Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Ciusa”, Liceo Classico Linguistico “Giorgio Asproni”, Liceo delle scienze umane e Musicale “Sebastiano Satta”, Liceo Scientifico e Linguistico “Enrico Fermi”, ICS n. 1 “Ferdinando Podda” San Pietro di Nuoro, ICS n. 2 “Pietro Borrotzu” Nuoro, ICS n. 3 “Mariangela Maccioni “Nuoro, ICSALE n.4 “Grazia Deledda” Monte Gurtei, IC Desulo (plessi di Tonara e Gadoni), IC Dorgali “G.M. Gisellu”. Di grande impatto il corto realizzato dal Dipartimento Produzione del team di Giffoni e dagli alunni della IV A dell’Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore Satta” di Nuoro che è stato proiettato ieri in occasione del momento conclusivo della tappa. Sullo stile di Mission Impossible, il messaggio è quello di tornare di nuovo nelle sale cinematografiche, di riappropriarsi del cinema come spazio e come luogo di cultura e di approfondimento. Il cortometraggio, scritto da Andrea Contaldo e Francesco Petrone vede la regia di Francesco Petrone, Andrea Contaldo, in veste di aiuto regia ed actor coach, Agostino D’Antonio operatore video, Mario Avallone, Sound recordist e sound engineer ed Elisa Curreli come assistente di produzione. La tappa di Nuoro è la quarta e segue quelle già svolte in Calabria, Basilicata e Lazio. School Experience - a cura della direttrice scientifica Antonia Grimaldi del team di Giffoni - continuerà dal 17 al 21 aprile a Giffoni Valle Piana (Salerno), dove il progetto si concluderà con un evento ospitato nella Multimedia Valley. Sarà l’occasione per premiare i film vincitori. Gli esiti saranno dati dalla somma di tutti i voti espressi dai ragazzi di School Experience 3 nel corso di tutte le tappe svolte.