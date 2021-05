Scia di puntini luminosi in cielo, avvistamenti anche nel salernitano

Tutti con il naso all'insù, anche nel salernitano, ieri sera, per decine di puntini luminosi che, in fila indiana, sorvolavano il cielo, ad una velocità simile a quella di un aereo in alta quota.

Si è trattato del passaggio della costellazione di satelliti di Starlink del programma della compagnia di Elon Musk: una serie piccoli satelliti a banda larga, ciascuno del peso di circa 220 chilogrammi, per l'internet globale. Il loro obiettivo è quello di coprire ìaree che non hanno accesso a internet ad alta velocità, in quanto senza connessione via cavo. Tanta curiosità