A Piazza Portanova lo sciopero globale femminista e transfemminista

Si terrà anche a Salerno lo sciopero globale femminista e transfemminista, contro la violenza maschile sulle donne e ogni forma di violenza e discriminazione basata su genere, razza e orientamento sessuale. L'appuntamento è in Piazza Portanova a Salerno mercoledì 8 Marzo alle ore 17.

La protesta

"La violenza di genere, la pandemia, la guerra, il disastro ecologico, l’inflazione, le nostre sorelle e i nostri fratelli lasciati morire in mare a due passi dalle coste italiane, non sono emergenze isolate e non sono fenomeni casuali, ma segnali evidenti e conseguenti di un sistema ingiusto, patriarcale e capitalista, che costringe le persone a vivere vite insostenibili, spingendole all'isolamento e alla ricerca estenuante di una salvezza individuale" scrivono gli organizzatori. "Di fronte a questi segnali inequivocabili - aggiungono - la politica appare immobile, incapace di elaborare strategie e pratiche che mettano al centro gli interessi dalla maggioranza della popolazione. Perciò, tocca a chi vive sulla propria pelle ingiustizie, violenze e discriminazioni quotidiane, rompere l'isolamento, creare comunità solidali, praticare sorellanza e tornare a riempire le piazze, per spingere chi governa a invertire la rotta nel più breve tempo possibile".