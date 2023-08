Lavori dell'Asis a Battipaglia: emersa tomba con resti umani

Sorpresa a Battipaglia: stamattina, nel corso di alcuni scavi condotti da una ditta per conto dell'Asis, nei pressi di Via Belvedere, è emersa una tomba antica. All'interno del sepolcro, alcuni resti umani. Il ritrovamento, tra il civico 22 e 26, all'altezza del distributore di carburante Q8, a circa un metro e mezzo di profondità. Necessaria, dunque, la sospensione temporanea delle opere di scavo per la "Digitalizzazione distrettualizzazione delle reti idriche dei comuni di Battipaglia, Bellizzi, Eboli e Pontecagnano Faiano". Dopo aver allertato la Soprintendenza, l'area è stata transennata per gli accertamenti del caso. Al via, dunque, le verifiche per appurare l'epoca di appartenenza e far luce sull'identità dei resti umani ritrovati.

La nota della ditta Asis:

II direttore dei lavori per conto della società Asis Salernitana Reti e Impianti SpA, Gian Maria Vessa ha inviato una nota alla soprintendenza dichiarando di aver scoperto "in maniera fortuita", un sarcofago in pietra completo di copertura. Il reperto è stato rinvenuto al di sotto di precedenti sottoservizi, in parte danneggiato nella copertura. Il rinvenimento è stato coperto con tessuto non tessuto e brecciame. Si è provveduto a interrompere immediatamente i lavori e ad avvertire le autorità locali, le quali si sono recate tempestivamente sui luoghi ai fini di accertare quanto denunciato. I lavori restano sospesi sul tratto in oggetto fino a determinazione da parte di codesta Soprintendenza