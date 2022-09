Il trentesimo compleanno del gruppo scout "Piero Strianese" di Pontecagnano Faiano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Da zero! Ricominci da zero! Nossignore, ricomincio da... tre, tre cose me so' riuscite ind'a vita, pecchè aggià perdere pure cheste?! Aggià ricominciare da zero?! Da tre!

E così parafrasando le bellissime parole di Troisi, il gruppo scout “Piero Strianese” Pontecagnano I° non ricomincia da zero ma da trenta lunghi e meravigliosi anni. Trent’anni fa nel 1992, si gettarono le basi per tracciare un sentiero che nel tempo è diventata strada maestra, grazie al coraggio e alla tenacia di un gruppo di visionari che, rimboccandosi le maniche si sono lasciati coinvolgere da questa meravigliosa avventura chiamata scoutismo. Riportare i nomi dei capi che nel corso degli anni si sono susseguiti sarebbe impossibile e non lo vorrebbero nemmeno perché non si sceglie di servire per una gloria personale ma per rispondere ad una silenziosa chiamata interiore che fa emergere l’innato spirito di servizio e l’amore per i ragazzi che ognuno di noi ha dentro di sè.

Baden Powell il nostro fondatore ci ha lasciato queste parole: “Quando guardate, guardate lontano, e anche quando credete di star guardando lontano, guardate ancor più lontano!".

Ed è con questo spirito che ci apprestiamo a festeggiare il nostro trentesimo compleanno. Gli ultimi anni non sono stati facili per un movimento come il nostro che ha i suoi cardini nello spirito comunitario e di condivisione, la pandemia e il distanziamento sociale non ci hanno reso il gioco facile, la chiusura forzata delle attività e la sfida di poter fare uno scoutismo 2.0. Tutto pur di non fa sentire soli i nostri ragazzi per continuare ad alimentare quel fuoco che anima il nostro Servizio. Gli scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà, e così con l'entusiasmo che ci contraddistingue forti di un metodo che ha accompagnato generazioni di ragazzi, vita all’aria aperta, gioco, e fratellanza, sabato 1 ottobre, a partire dalle 16, ci ritroveremo insieme alla comunità di Pontecagnano Faiano a festeggiare questi primi trent'anni di attività. Adulti, bambini e ragazzi divisi in squadre si affronteranno in una Caccia al tesoro, con tappe che coinvolgeranno tutti i luoghi cari al nostro gruppo. Sarà una grande festa e quando la sera alzeremo gli occhi al cielo un pensiero andrà alle nostre due stelle luminose, il nostro amato Piero e Chiara che avendo fatto tutto il percorso incarna a pieno lo spirito del servizio facendo dello scoutismo testimonianza di vita. Essi vivono nei sorrisi dei nostri ragazzi.