Ottantotto scout "Rover" provenienti da varie parti d'Italia sono pronti a partire da Pontecagnano per il campo scout itinerante "Estare Rover Nazionale 2023". L'appuntamento è per il 28 luglio.

Il campo

Il primo agosto gli scout raggiungeranno più di mille altri scout, tra i 16 e i 19 anni a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. "Estate Rover Nazionale 2023" è organizzata dall’associazione scout laica CNGEI, la prima ad essere nata in Italia su ispirazione del fondatore del Movimento Scout, Lord Baden Powell. Qui incontreranno 100 professionisti, scout e non, in grado di trasmettere loro i propri saperi e valori. Ospite speciale sarà Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che nel tardo pomeriggio del 4 Agosto farà visita al campo per ispirare i ragazzi e le ragazze presenti. I partecipanti al campo scriveranno inoltre un vero e proprio manifesto nel quale raccoglieranno gli obiettivi da loro individuati su 4 tematiche per loro fondamentali. Il manifesto verrà consegnato personalmente a Elena Bonetti nella serata del 4 Agosto cui parteciperanno vari ospiti tra cui Cathy La Torre.